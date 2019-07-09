اعتصامان لسائقي التطبيقات والتاكسي الأصفر

وطنا اليوم-عمان:اعتصم المئات من سائقي تطبيقات النقل الذكية ، وسائقي التكسي الأصفرامام مبنى وزارة النقل كل لتحقيق مطالبه.

وبدء الاعتصام الاول بمئات من سائقي التطبيقات الذكية ، الذين يطالبون بعدة امور ابرزها البت في ملف عشرات السائقن الذين دفعوا رسوم 400 دينار لصالح وزارة النقل ولكنهم لم يحصلوا على تصريح حتى اليوم.

كما يطالب المعتصمون بالسماح لعمل عدة اشخاص على نفس السيارة ، مشيرين الى ان وزارة النقل وافقت على هذا الطلب سابقا لكنها عادت وتراجعت عنه.

ومن المطالب الاخرى ان يكون التصريح باسم السائق وليس الشركة صاحبة التطبيق ، باعتبار السائق هو من دفع للهيئة وليس الشركة، ورفع العمر التشغيلي للمركبات من 5 سنوات الى 7 سنوات ، والغاء وقت الذروة ، والتحقيق في فصل بعض السائقين بعد شكوى من الركاب دون الرجوع للسائق والاستماع الى رده ، وغيرها من المطالب.

في المقابل تجمع العشرات من سائقي التاكسي الاصفر ، الرافضين للتطبيقات الذكية.

وطالب سائقو التاكسي بتفعيل التعليمات الصادرة من قبل الوزارة وإعطاء تنبيهات للشركات المرخصة، وايقاف شركات تعمل بدون ترخيص.