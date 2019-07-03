الرئيسية | محليات الرزاز يهنئ أمانة عمّان بسبب قفزة للأمام

وطنا اليوم-عمان:هنأ رئيس الوزراء عمر الرزاز، أمانة عمّان بافتتاح مشروع الغاز الحيوي وتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات في مكب الغباوي. واعتبر الرزاز، في تغريدة له عبر تويتر أن هذا المنجز قفزة إلى الأمام، وسيخفّض حجم الانبعاثات الكربونية، ويتحقق لأمانة عمان نصف حاجتها من الطاقة الكهربائية، وسندعم هذه المشاريع الرائدة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر