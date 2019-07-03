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الرزاز يهنئ أمانة عمّان بسبب قفزة للأمام
وطنا اليوم-عمان:هنأ رئيس الوزراء عمر الرزاز، أمانة عمّان بافتتاح مشروع الغاز الحيوي وتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات في مكب الغباوي.
واعتبر الرزاز، في تغريدة له عبر تويتر أن هذا المنجز قفزة إلى الأمام، وسيخفّض حجم الانبعاثات الكربونية، ويتحقق لأمانة عمان نصف حاجتها من الطاقة الكهربائية، وسندعم هذه المشاريع الرائدة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
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