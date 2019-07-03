الرئيسية | محليات حراسة خاصة للمهندسين الأردنيين في كازاخستان

وطنا اليوم-عمان :قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، سفيان القضاة أمس الثلاثاء، إن السطات الكازاخية أمنت حماية ثابتة للمهندسين الأردنيين الذين تعرضوا لاعتداء بالضرب مؤخراً.

وأضاف القضاة إن الشركة المسؤولة عن تشغيل المهندسين الأردنيين وضعتهم في أحد الفنادق، تحت حراسة الأمن الكزاخي.

وأشار إلى إن بعض الأردنيين لم يحملوا جوازات سفرهم معهم عند وقوع الحادثة، حيث كان من الصعب عودتهم إلى مساكنهم لإحضارها، وعاد 40 منهم، إلى البلاد، ضمن إجازة، مضيفاً أن السلطات الكزاخية رفضت عودة من لا يحملون جوازاتهم.

وأضاف أن الخارجية تمكنت من الحصول على أسماء جميع الأردنيين المتواجدين في تلك المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، والذي بلغ عددهم 107 أردني، حيث عاد منهم إلى أرض الوطن 40، وتم تأمين من تبقى منهم، وتوفير العلاج للمصابين الذين بلغ عددهم 5 أشخاص.

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