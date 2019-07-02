شيوخ ووجهاء معان يطالبون بعدم قبول استقالة المحافظ العموش

وطنا اليوم-عمان:تقدم عدد من وجهاء وشيوخ محافظة معان برسالة لرئيس الوزراء عمر الرزاز ووزير الداخلية سلامة حماد مطالبين من خلالها بعدم قبول استقالة محافظ معان احمد العموش والذي تقدم بها اليوم

وبينوا في رسالتهم انهم عرفوه حكيما بادارته وحسن تعامله مع الجميع بسواسية واعتدال ، وتاليا نص الرسالة :

دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز المحترم

معالي وزير الداخلية الاكرم

بداية نتقدم أبناء محافظة معان من دولتكم ومعالي وزير الداخلية بخالص التحية والتقدير راجين ان تقبلوا مناشدتنا بعدم قبول استقالة عطوفة محافظ معان احمد سلامه العموش وذلك لما عرفناه جميعا من حكمته وفطنته في ادارة شؤون المحافظة وحسن التعامل مع الجميع سواسية دون تمييز أو محاباة وهذا ما نهل ونهلنا جميعا من حكمة القيادة الهاشمية المظفرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين اعز الله ملكه وادامه .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير

ابناء محافظة معان

اسماء الموقعين من ابناء محافظة معان وباديتها الجنوبية

الشيخ عبدالرحيم صايل ابو درويش عضو مجلس اللامركزية

الشيخ فايز دويرج البزايعه

الشيخ محمود جميل اخو عميره عضو اللامركزية

الاستاذ عبدالسلام علي الخطيب عضو اللامركزية

السيد وصفي رجا صلاح

السيد محمد عبدالله ابو كركي

السيد عبدالاله عوده العثامنه

الشيخ سليمان الدحيات

الدكتور محمد صالح جرار

الشيخ محمد مطلق ابو درويش

المختار مصطفى مشافق ابو درويش

الشيخ علي البواب

الشيخ محمد دويرج

الشيخ ناصر ابو رخية

الشيخ محمد عبدالله حجازي

الشيخ محمد العكالين الحويطات

الشيخ احمد ابو هلاله

الشيخ عطالله جدعي كريشان