الشواربة : سنعمل على إدامة خدمات باص عمان

وطنا اليوم-عمان:أعلن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، الثلاثاء، عن إطلاق ـ18 خدمة الكترونية جديدة ليصل عدد الخدمات التي تم أتمتتها أمانة عمان إلى 58 خدمة بنسبة إنجاز بلغت 52% . استجابة للتوجيهات الملكية لتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين وتقديم خدمة نوعية لهم .

وأضاف الشواربة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في قاعة مجلس الامانة أن سير العمل لإستكمال باقي خدمات الأمانة الكترونيا يسير وفق البرنامج والمدة الزمنية المحددة حيث تم إعادة هندسة 111 خدمة بنسبة بنسبة 77% .

وكشف أمين عمان أنه لن يتم إعتبارا من ( 1 آب المقبل ) طباعة نحو 14 وثيقة ورقية وستكون محصورة ألكترونيا فقط على خدمة الـ QR والرقم المرجعي للخدمات الالكترونية حيث أعلنت الأمانة المؤسسات والوزارات بهذا التوجه .

والخدمات التي تم أطلاقها تشمل طلب صورة طبق الأصل عن عقد الإيجار/متابعة الطلب ، توفير نسخ مصدقة من عقود الايجار لما قبل تاريخ 1/1/1989، أصدار الشهادات المتعلقة بمواصفات البناء أو المبالغ المدفوعة (شهادة أقدمية بناء) .

وإحتساب الحصص للمكلفين من الضريبة (إحتساب الحصص للعقارات وقطع الاراضي المشتركة) ، أعفاء ضريبة المعارف للمؤجر للجهات الحكومية والرسمية/متابعة الطلب ، خدمة بوابة الموظف/طلب قسيمة راتب ، كشف الدفعات الخاص بضريبة الدخل/متابعة الطلب ، خدمة بوابة الموظف/كشف ضريبة الدخل للموظفين .

أضافة إلى خدمات ضبط البيع العشوائي، فحص العينات للقطاع الخاص وأصحاب المؤسسات، تصاريح أضاحي، إصدار تصريح دخول سنوي لوسطاء السوق المركزي وموظفيهم، خدمة طلب تركيب الخلايا الشمسية/متابعة الطلب ، تصاريح تنظيف موقع ونقل طمم/متابعة الطلب ، تصاريح قذف رمل ، تصريح الحفر/الاستعلام عن التصريح ، طلب منسوب شارع/متابعة الطلب، وخدمة إصدار التصاريح للمقاولين.

وبما يخص خدمة الـ QR والرقم المرجعي للخدمات الألكترونية لأمانة عمان تشمل عدم طباعة الخدمات التالية ورقيا وحصرها الكترونيا خدمة تجديد رخص مهن، نموذج تصريح قذف رملي ، خدمة طلب قسيمة راتب مصدقة .

أضافة إلى خدمة كشف خاص بضريبة الدخل للموظفين، كشف خاص بضريبة الدخل بالمبالغ المدفوعة لحساب ضريبة الابنيه والاراضي، خدمة طلب تصريح حفر، خدمة طلب منسوب شارع (profile )، خدمة تصاريح تنظيف موقع ونقل طمم .

وخدمة اصدار مخطط موقع تنظيمي، خدمة براءة ذمة مالية، خدمة تصاريح الخلايا الشمسية، خدمة تصريح معرش بطيخ، خدمة تصريح اقتناء حيوان اليف ، خدمة إستعلام تصريح دفن الموتى.

وشارك أعضاء مجلس أمانة عمان في تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها أمانة عمان خلال الفترة الماضية مشيدين بأثرها الإيجابي بالإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن والمدنية

وحضر المؤتمر نائب أمين عمان المحامي حازم النعيمات ومدير المدينة المهندس احمد ملكاوي وأعضاء مجلس الأمانة وكبار المسؤولين فيها