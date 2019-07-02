بدء تطبيق التسعيرة الجديدة للأدوية

وطنا اليوم-عمان:اعلن مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات عن بدء عملية تطبيق الأسعار الجديدة للأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال عبيدات الثلاثاء، إنه تم تخفيض اسعار ما يقارب 670 دواء ومستحضر حتى اللحظة، مشيرا الى انه يتم تزويد الموؤسسات والجهات المعنية بالتسعيرة الجديدة.

وبين عبيدات في وقت سابق أنه تم تخفيض بنسبة (20 %– 63%) لـ (1127) دواء ً بما يشمل 89 مستلزم طبي، شملت أدوية امراض القلب،الشرايين،الجهاز الهضمي،السكري،الاورام،المضادات الحيوية،النفسية،العصبية،العضلات،المسكنات والجهاز التنفسي.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة، لاتخاذ إجراء فوري لتخفيض أسعار بعض الأدوية، وقال: "عندما يتعلق الأمر بصحة الأردنيين ودوائهم ما في مجاملة".