الرئيسية | محليات 10,000 أسرة محتاجة في فلسطين تستفيد من لحوم أضاحي 2018

وطنااليوم - عمان

وزّعت تكية أم علي خلال الأسبوع الحالي أكتاف الأضاحي التي تم أداؤها نيابةً عن موكليها في عام 2018 على 10,000 أسرة محتاجة في فلسطين، بما يعادل 3,320 أضحية ضمن مشروع تكاتف والذي يقام بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية للسنة التاسعة على التوالي.



حيث وُزعت الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي على6,360 أسرة محتاجة في مختلف مناطق الضفة الغربية بالتعاون مع صندوق الزكاة الفلسطيني و50 هيئة خيرية تتوزع ما بين 13 جمعية شريكة و37 لجنة زكاة.



وبالتعاون مع منظمة الأونروا، قامت تكية أم علي بتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المحتاجة في قطاع غزة واستفاد ما يقارب 3,600أسرة محتاجة من المشروع.



وفي وقتٍ سابق، وتزامناً مع استضافتها لموائد الرّحمن طوال أيام الشهر الفضيل في مقرّها الرئيسي في عمّان، أقامت تكية أم علي ثلاثة إفطارات في الحرم الإبراهيمي الشريف في محافظة الخليل خلال شهر رمضان المبارك، وتم تفطير 1,670 صائم ضمنها.



تقوم تكية أم علي خلال فترة عيد الأضحى بأداء الأضاحي في أستراليا نيابة عن المضحّين، ويقوم وفد من تكية أم علي يرافقه مفتٍ من دائرة الإفتاء العام الأردنية بالإشراف على عملية أداء الأضاحي والتأكد من شرعيتها، ويتم خلال حملة الأضاحي الإعلان عن إيصال كتف الأضحية لأهلنا في فلسطين، كما وتقوم تكية أم علي بتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المنتفعة من برامجها على مدار العام والبالغ عددها 30,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة.



في الوقت الحالي، تقوم تكية أم علي بإيصال الدعم الغذائي الشهري والمستدام إلى 30,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة والذين يشكلون 160,000 فرداً، حيث تقوم على مدار العام وبشكلٍ شهري بإيصال الطرود الغذائية التي تحتوي على 24 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية طوال الشهر .

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