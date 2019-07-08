 وطنا نيوز -مكافحة الفساد تفتح ملفات التعيينات في ثلاث بلديات
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مكافحة الفساد تفتح ملفات التعيينات في ثلاث بلديات
التاريخ : 02-07-2019 04:41:45 المشاهدات: 1218

وطنا اليوم-عمان:أوضح مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن مجلس الهيئة يتابع باهتمام بالغ قضية التعينات في ثلاث بلديات ثارت حولها شبهات فساد .

واكد المصدر أن مجلس الهيئة كان احال للتحقيق قرار بلدية الزرقاء بتعيين مدير تنفيذي ومدير للرقابة الداخلية للبلدية وذلك بهدف التأكد من سلامة الاجراءات التي أُتخذت وكانت وراء قرار تعينهما .

كذلك فتحت الهيئة تحقيقًا في الدعوة لتعينات ٍ في بلديتي عنجرة والأزرق حيث تبين ان الغالبية العظمى من المدعويين للتعيين في بلدية عنجرة من نفس عائلة رئيس البلدية ، وكذلك الامر بالنسبة لبلدية الأزرق حيث تبيّن ان ابن رئيس البلدية وابن اخيه وحفيد اخيه من ضمن المدعويين للتعيين فيها .


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