مكافحة الفساد تفتح ملفات التعيينات في ثلاث بلديات

وطنا اليوم-عمان:أوضح مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن مجلس الهيئة يتابع باهتمام بالغ قضية التعينات في ثلاث بلديات ثارت حولها شبهات فساد .

واكد المصدر أن مجلس الهيئة كان احال للتحقيق قرار بلدية الزرقاء بتعيين مدير تنفيذي ومدير للرقابة الداخلية للبلدية وذلك بهدف التأكد من سلامة الاجراءات التي أُتخذت وكانت وراء قرار تعينهما .

كذلك فتحت الهيئة تحقيقًا في الدعوة لتعينات ٍ في بلديتي عنجرة والأزرق حيث تبين ان الغالبية العظمى من المدعويين للتعيين في بلدية عنجرة من نفس عائلة رئيس البلدية ، وكذلك الامر بالنسبة لبلدية الأزرق حيث تبيّن ان ابن رئيس البلدية وابن اخيه وحفيد اخيه من ضمن المدعويين للتعيين فيها .