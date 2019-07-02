التربية تلغي سؤالا للتوجيهي وتحتسب علامته للجميع

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة، الثلاثاء، عن إلغاء سؤالا في مبحث اللغة العربية في الثانوية العامة.

وأكد العجارمة، عبّر تغريدة له على موقع "تويتر"، أن وزارة التربية والتعليم قررت إلغاء السؤال المتعلق بالغرض من دراسة التاريخ.