 وطنا نيوز -التربية تلغي سؤالا للتوجيهي وتحتسب علامته للجميع
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التربية تلغي سؤالا للتوجيهي وتحتسب علامته للجميع
التاريخ : 02-07-2019 04:34:24 المشاهدات: 1558

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة، الثلاثاء، عن إلغاء سؤالا في مبحث اللغة العربية في الثانوية العامة.
وأكد العجارمة، عبّر تغريدة له على موقع "تويتر"، أن وزارة التربية والتعليم قررت إلغاء السؤال المتعلق بالغرض من دراسة التاريخ.
وقال، إن الوزارة احتسبت علامة السؤال لجميع الطلبة بالفروع الأكاديمية.


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