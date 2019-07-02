 وطنا نيوز -ولي العهد يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
ولي العهد يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
التاريخ : 02-07-2019 04:29:47 المشاهدات: 1358

وطنا اليوم-عمان:قال سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله، الثلاثاء، إن المتابعة المستمرة ووضع الخطط الواضحة هي اهم عناصر النهوض بمختلف القطاعات والتي ستؤدي الى تقديم خدمة عامة تليق بأردننا.

ونشر سمو ولي العهد عبر حسابه الرسمي على انستغرام صورة له خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء، وكتب عليها: "المتابعة المستمرة ووضع الخطط الواضحة هي اهم عناصر النهوض بمختلف القطاعات والتي ستؤدي الى تقديم خدمة عامة تليق بأردننا ومواطنيه وهذا كان أبرز ما تمت مناقشته خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم".


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق