ولي العهد يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

وطنا اليوم-عمان:قال سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله، الثلاثاء، إن المتابعة المستمرة ووضع الخطط الواضحة هي اهم عناصر النهوض بمختلف القطاعات والتي ستؤدي الى تقديم خدمة عامة تليق بأردننا.

ونشر سمو ولي العهد عبر حسابه الرسمي على انستغرام صورة له خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء، وكتب عليها: "المتابعة المستمرة ووضع الخطط الواضحة هي اهم عناصر النهوض بمختلف القطاعات والتي ستؤدي الى تقديم خدمة عامة تليق بأردننا ومواطنيه وهذا كان أبرز ما تمت مناقشته خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم".