 وطنا نيوز -انخفاض أسعار دجاج النتافات والطازج
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انخفاض أسعار دجاج النتافات والطازج
التاريخ : 02-07-2019 04:25:56 المشاهدات: 1330

وطنا اليوم-عمان: أظهرت دراسة مقارنة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لأسعار اللحوم الحمراء استقرار أسعار كافة الأصناف باستثناء سعر لحم فاكيوم نيوزلندي كتف والذي زادت أسعاره بمقدار 25 قرشا للكيلو ليصبح 6.25 دينار بدلا من 6 دنانير.

وشملت الدراسة اسعار اللحوم الحمراء للأسبوع الرابع من الشهر الماضي مقارنة بالأسبوع الثالث منه وكذلك الأسعار خلال اليوم وأمس.

وقالت الوزارة في بيان اليوم أنه تقوم برصد يومي لأسعار كافة السلع الغذائية بما فيها أسعار اللحوم الحمراء اضافة الى رصد الكميات الموردة الى السوق من مختلف الأصناف بما يغطي حاجة الاستهلاك المحلي.

واضافت الوزارة أن هنالك العديد من الخيارات المتاحة من أي سلعة غذائية من مناسئ مختلفة وانتاج محلي وللمستهلك المفاضلة بين أي منها وخاصة من ناحية السعر وجميعها تتمتع بمواصفات جودة عالية.

وفيما يتعلق بالدجاج قالت الوزارة ان المؤشرات السعرية تشير الى انخفاض اسعار دجاج النتافات حيث بياع حاليا 140 قرشا الى 155 قرشا وبمعدل سعر 147 قرشا للكيلو فيما انخفض معدل سعر الدجاج الطازج الى 210 قرشا للكيلو.


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