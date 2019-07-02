وصول دفعة ثانية من الأردنيين العاملين في كازخستان

وطنا اليوم-عمان:كشف نقيب الهندسين أحمد سمارة الزعبي، أن دفعة ثانية من المهندسين الذين تعرضوا للاعتداء في كازاخستان، سيصلون إلى المملكة اليوم وتضم سبعة مهندسين، وسيتواجد وفد من النقابة لاستقبالهم.

وكان مندوب نائب جلالة الملك سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي على رأس المستقبلين للمهندسين فجر اليوم الثلاثاء، وبحضور نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي وعضو مجلس النقابة سمير الشيخ

وقال الزعبي ان عددا من المهندسين والعاملين الاردنيين الذين تعرضوا لاعتداء في موقع عملهم في كازاخستان قد اختاروا العودة للمملكة في إجازة بعد مهاجمة مقر عملهم في احدى الشركات في كازخستان واختاروا ان يعودوا الى المملكة في اجازة مؤقتة.

وأضاف أن النقابة ستقوم بترتيب لقاء مع المهندسين لبحث التحرك الذي ستقوم به النقابة لضمان عودتهم إلى عملهم وعدم تكرار ماتعرضوا له، وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وأشار أن السفير الكازخستاني لدى المملكة حيدرة بيك قد أكد للنقابة بأن الحكومة الكازخستانية ستؤمن الحماية اللازمة للمهندسين والفنيين العاملين في كازخستان.

وبين أن النقابة ستخاطب الشركة التي يعمل بها المهندسون لضمان حقوقهم.

وفي اطار متصل خاطبت نقابة المهندسين السفير الكازاخستاني لدى المملكة، مطالبة الحكومة الكازخية المباشرة بحماية المهندسين الاردنيين العاملين في المشاريع المختلفة في كازاخستان وحماية حقوقهم في العمل و الحقوق المالية التي لهم في الشركات التي يعملون بها وضمان سلامتهم الشخصية، وحماية وضمان عدم تعرضهم لاي اعتداء في المستقبل، وبمحاسبة المعتدين وفق الاحكام والقوانيين.

واكد سمارة عمق العلاقات الاخوية التي تربط المملكة وجمهورية كازخستان و التي اساسها الاحترام المتبادل.