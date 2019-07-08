العمل للأردنيين: 650 معلم الى قطر خلال أيام

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب، انه ونتيجة الجهود المشتركة فيما بين الوزارة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر فقد تم التعاقد مع حوالي 650 باحثا عن العمل في مجال التعليم من خلال المنصة الأردنية القطرية المشتركة.

وأضاف الخطيب، ان وزارة العمل القطرية قامت بتسهيل إصدار 650 تأشيرة لأردنيين للعمل في مجال التعليم لدى المؤسسات التعليمية في دولة قطر ووجهت عددا من المدارس العاملة في القطاع الخاص هناك للتوجه الى المنصة الالكترونية.

حيث تم اختيار مجموعة من المعلمين وتم التنسيق مع احدى شركات التوظيف المحلية دون أن تتقاضى الشركة المحلية أي أجر من الأردنيين حيث قامت بدورها بتقديم الدعم اللوجستي للجنة المقابلات والاختيار القطرية ونتج عن ذلك اختيار 650 معلما ومعلمة.

وبين الخطيب ان من وقع عليهم الاختيار أنهوا جميع المعاملات وغادرت اول دفعة يوم امس الاثنين واليوم الثلاثاء، الى دولة قطر على ان يتم مغادرة الجميع خلال هذا الشهر بعد الانتهاء من إجراءات الحجوزات اللازمة لهم.

بحث وزير العمل نضال البطاينة خلال لقائه اليوم الثلاثاء، وفدا قطريا يمثل وزارتي التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية، والقطاع الخاص، الإسراع في وتيرة الاستفادة من مبادرة امير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد، لتوفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة.

وأضح البطاينة، ان هذا اللقاء جاء نتيجة للاجتماعات المثمرة مع نظيره القطري يوسف بن محمد العثمان فخرو، على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته 108 الذي انعقد في جنيف بداية الشهر الماضي، حيث بحثا مجالات التعاون المشتركة ومنها موضوع التشغيل وبالأخص تفعيل المنصة الأردنية القطرية الخاصة بالمنحة القطرية لتأمين 10 آلاف وظيفة لأردنيين في دولة قطر.