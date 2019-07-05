غنيمات : قانون الادارة المحلية لن يعرض على الاستثنائية

وطنا اليوم-عمان: أكدت الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات أن الحكومة ستفتح قانون الانتخاب للنقاش مع بدء الدورة العادية المقبلة.

وأضافت غنيمات أن الحكومة تعمل حاليا على قوانين الإصلاح السياسي تدريجيا حيث فتحت حوارا حول قانون اللامركزية وتم الاتفاق على دمج القانون مع البلديات واستحداث وزارة الإدارة المحلية وسيتم الانتهاء منه خلال الأيام القادمة تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب، وهناك حوار آخر على نظام التمويل المالي للأحزاب وبقي لدينا قانون الانتخاب.

وقالت إن قانون الإدارة المحلية لن يعرض على الدورة الاستثنائية التي تمت الدعوة إليها مرجحة أن تعقد دورة استنائية ثانية، أو سيتم الانتظار للدورة العادية المقبلة.