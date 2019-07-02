الموافقة بضم موظفي الأجنحة إلى كادر الملكية الأردنية

وطنا اليوم-عمان:أفضت الجهود والاجتماعات التي عقدها وزير العمل نضال البطاينة مع رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية سعيد دروزة بالحصول على الموافقة بنقل العاملين في شركة الأجنحة الملكية إلى شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الشركة الأم)، مع الحفاظ على جميع المزايا والحقوق العمالية لهم وذلك وفق مصادر مطلعة .

وبينت المصادر أن جهود نيابية ونقابية بذلت سابقاً دون التوصل إلى حل نهائي بخصوص الموظفين في شركة الأجنحة الملكية ، إلى إن نجح البطاينة بإقناع المسؤولين في الملكية الأردنية وانتزاع قرار الموافقة بضم جميع موظفي الأجنحة إلى الملكية الأردنية