الثلاثاء..انخفاض للحرارة وطقس صيفي اعتيادي

وطنا اليوم-عمان:تميل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، للانخفاض قليلا، وتبقى أعلى من معدلاتها العامة بقليل، حيث يسود طقس صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، بينما يكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، وفق موقع طقس العرب،.

وقال الموقع؛ تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفي خليج العقبة تكون الرياح: شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

ليلاً؛ تكون الأجواء لطيفة إلى معتدلة عُموماً، وترتفع نسب الرطوبة خاصة في المناطق الشمالية، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة .

نهار غد؛ تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها العامة في هذا الوقت من العام الى اعلى بقليل، ويسود طقس صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، ويكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة.