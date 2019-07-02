للمرة الثالثة .. مقاول الباص السريع يكسر خط مياه رئيسي بعمان

وطنا اليوم-عمان:قالت شركة مياه الاردن مياهنا ان التزويد المائي توقف عن مناطق الدور المعلنة صباح اليوم الثلاثاء عن مناطق في شمال عمان نتيجة كسر الخط الناقل الرئيسي قطر 400 ملم في منطقة صويلح من قبل المقاول المنفذ لمشروع الباص السريع للمرة الثالثة خلال مدة قصيرة مما سيؤدي الى اختلالات وتوقف الضخ عن مناطق الدور المعلنة في شمال العاصمة .

وأكدت الشركة في بيان لها ان كوادرها الفنية والتشغيلية تبذل جهودا مضنية للتعامل مع الموقف واعادة تشغيل الخط وصيانته باقصى سرعة حيث تعمل على قدم وساق لحل كسر الخط واعادة تصويب الوضع واعادة الضخ للمناطق بأقصى سرعة حيث ستتأثر عدة مناطق في شمال عمان وهي ( مناطق الجبيهة وضاحية الامام الغزالي ومناطق صويلح الحي الشرقي ومنطقة مسبح تولين ) وسيتسبب هذا التوقف الذي قد يمتد الى 8-12 ساعة على مناطق الدور التالية ايضا مما قد يؤدي الى تأخر ادوارها بسبب هذا العطل المفاجىء وسيتم اعادة الضخ لها بعد اعادة تشغيل الخط فور حل المشكلة .

واكدت الشركة بأن برامج التوزيع في جميع مناطق العاصمة الاخرى ستستمر حسب البرامج المعدة مسبقا مشددة على انها لاتألوا جهدا او وسيلة لايصال المياه للمواطنين مناشدا المواطنين ضرورة التعاون وتفهم مثل هذه الظروف بروح المسؤولية التي يعرف بها مواطننا تحقيقا لما فيه مصلحة الجميع .