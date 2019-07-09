الرزاز يطير الى العاصمة المصرية

وطنا اليوم-عمان:يترأس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الوفد الأردني المشارك في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، في أعمال دورتها الثامنة والعشرين، والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء.

وتأتي اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية، التي يترأسها رئيسا الوزراء في البلدين الشقيقين، متابعة لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق للجنة العليا المشتركة، والذي استضافته المملكة العام الماضي.

وتناقش اللجنة، في مختلف مستويات اجتماعاتها، العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى ملفات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وسبل النهوض بمستوياتها.

ويضم الوفد الأردني في اجتماعات اللجنة العليا، التي تعد من أقدم اللجان العربية وأكثرها انتظاما، عددا من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص المعنيين في القضايا مدار البحث.

ويسبق اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، اجتماعات اللجنة الفنية التي بدأت اعمالها في القاهرة أمس الاثنين برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندس يوسف الشمالي، لمناقشة محضر الاجتماعات، ومسودات الوثائق التي تنظم مجالات التعاون الثنائي.

وسيتم، خلال الاجتماع المشترك على المستوى الوزاري الثلاثاء، ويرأسه عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، وعن الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، مناقشة مختلف القضايا والتحضير للاتفاقيات، تمهيدا لتوقيعها بحضور رئيسي الوزراء في البلدين خلال اجتماعات اللجنة العليا الاربعاء.