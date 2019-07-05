الحكومة تطالب بالإفراج عن أردنيين مختطفين في ليبيا

وطنا اليوم-عمان:اجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره الليبي محمد الطاهر سياله تابع معه خلاله بحث قضية المواطنين الاردنيين الثلاثة المختطفين في ليبيا منذ شهر اب من العام المنصرم.

وشدد الصفدي خلال الاتصال مجددا على ضرورة قيام السلطات الليبية بالعمل فورا على الإفراج عن المواطنين الاردنيين الثلاثة وأعادتهم الى المملكة.

من جانبه اكد الوزير الليبي آهتمام الحكومة الليبية بهذا الموضوع، واوضح الى ان سبب التأخر بالافراج عنهم كونهم كانوا محتجزين لدى احدى المليشيات الليبية التي سلمتهم لميليشيا أخرى وان السلطات نجحت مؤخرا بتحديد مكانهم وتحويل قضيتهم للنائب العام لإنهاء التحقيق و الإفراج عنهم. وقال الوزير الليبي أنه يتابع الموضوع شخصيا بتوصية من فخامة رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وطالب الصفدي بالإسراع بهذه الاجراءات وإنهاء هذه المأساة وتمكين المختطفين من العودة الى ذويهم سالمين.

وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت بالسابق اكثر من بيان اكدت فيها بأن الوزارة و بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الدولة الاردنية تتابع و بشكل يومي حادثة اختطاف المواطنين ألاردنيين الثلاثة في ليبيا. وان الوزارة ومنذ حادثة الاختطاف اجرت العديد من الاتصالات مع الجانب الرسمي الليبي وأرسلت أكثر من مذكرة رسمية للسفارة الليبية في عمان بهذا الخصوص.

وكذلك فقد تم طرح القضية أثناء زيارة رئيس المجلس الرئاسي الوطني الليبي السيد فايز السراج للمملكة في شهر كانون الاول الماضي. كما بحث وزير الخارجية الصفدي في اكثر من مناسبة مع الرئيس السراج ومع نظيره الليبي هذه القضية مؤكدا حث الجهود من أجل الإفراج عنهم.