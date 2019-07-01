اللجنة الفنية للنهوض بالعمل اللائق في القطاع الزراعي بالاردن التابعة لمنظمة العمل الدولية تعقد اجتماعها الاول في مقرها بعمان

وطنا اليوم-عقد في مقر منظمة العمل الدوليه /عمان اليوم الاثنين الأجتماع الأول للجنه الفنيه للنهوض بالعمل اللآئق في القطاع الزراعي في الأردن .

و تهدف اللجنه الى الخروج بخطه استراتيجيه و خطة عمل خاصه بتطبيق مباديء العمل اللآئق في القطاع الزراعي و ضمان الأمتثال لمعايير العمل الدوليه .

واوضحت المستشاره الأقليلميه لتعزيز مواجهة الأزمات في المنطقه العربيه لدى منظمة العمل الدوليه الدكتوره مها قطاع ان قطاع الزراعة في الأردن يوفر مصدرا مهما للدخل ، خاصة بالنسبة لشرائح المجتمع الفقيرة . كما تقدِّر الحكومة أن ما نسبته 25 بالمئة من الأسر الفقيرة تعتمد على القطاع الزراعي للحصول على دخلها . في حين أن مساهمات هذا القطاع الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي تعتبر قليلة بنسبة (4 بالمئة) ، مبينة ان القطاع ضاعف نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس الماضية بنسبة ( 2 بالمئة) ، ويعود ذلك إلى الطلب المحلي .

علما بأن ، مركز التجارة الدولية حدد الفواكه والخضروات الطازجة كمجموعة منتجات ذات إمكانات تصدير غير ملباة.

وقالت انه وللاستفادة من المكاسب المحتملة من تصدير الفواكه والخضروات الطازجة إلى أسواق جديدة يجب توفير سلسلة من الحملات التسويقية والتوعوية , إلى جانب بناء القدرات ودعم النقاشات التنظيميه. كما يعتبر الالتزام بمعايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية على نفس القدر من الأهمية للوصول إلى أسواق جديدة وهو أحد التحديات التي لا تزال قائمة.

بدوره بين مستشار منظمة العمل الدوليه في عمان محمد المعايطه انه و بدعم من مملكة هولندا ، ستقوم منظمة العمل الدولية بتطوير وتطبيق نموذج لمراقبة جودة العمل وتحسينها تدريجياً والنمو الاقتصادي والاجتماعي العادل للجميع في القطاع الزراعي .ستعتمد على قوانين العمل المحلية ومعايير العمل الدولية وربطهم ببعض بحيث تطبق المخرجات على انظمة العمل على مستوى المزارع والتعاونيات الزراعيه.

وقال المعايطه ان الهدف العام للمرحله الحاليه هو الخروج بوثيقة مباديء تساهم في تعزيز عمل القطاع الزراعي من خلال مجموعات عمل ثلاثية الأطراف (اللجان الفنية واللجان العماليه في المزارع والتعاونيات المستهدفة) من خلال المشروع الذي تنفذه المنظمه و الذي يستهدف ثلاثون مزرعه و تعاونيه زراعيه منتشره في المملكه .

من جهتها اشارت منسق الأنشطه لدى منظمة العمل الدوليه آمال بني مصطفى ان اللجنه و التي سيستمر عملها على مدار الأشهر الأربع القادمه تضم في عضويتها ممثلين عن المؤسسه التعاونيه و الأتحاد العام لنقابات العمال و نقابة المهندسين الزراعيين و اتحاد المزراعين و الأتحاد النوعي للمزارعات و مؤسسات المجتمع المدني و الجمعيات التعاونيه اضافة الى مجموعة خبراء في الضمان الأجتماعي و العمل الزراعي في المملكه.