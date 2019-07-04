مهندسون اردنيون يعودون لعمّان بعد اعتداء كازاخستان

وطنا اليوم-عمان:مندوبا عن نائب جلالة الملك سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يستقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي فجر الثلاثاء عددا من المهندسين والعاملين الاردنيين الذين تم مهاجمة مقر عملهم في احدى الشركات في كازخستان واختاروا ان يعودوا الى المملكة في اجازة.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في بيان صباح اليوم بان الشركة صاحبة المشروع استجابت مشكورة لطلب السّفارة الاردنية في كازخستان بتوفير طائرة وعلى نفقتها تخصص لنقل العاملين والمهندسين الأردنيين إلى المملكة في إجازة حتى يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية لتأمين عودتهم الى مكان عملهم دون أن يكونوا عرضة لأي تهديد.

وأبدى ٤٠ اردنيا من اصل ١٠٧ رغبتهم بالعودة في اجازة الى المملكة دون ان يؤثر ذلك على وظائفهم.

وتدعو الوزارة ذوي العاملين والمهندسين ممن يرغبون باستقبال ابنائهم التواجد في مطار الملكة علياء الدولي في تمام الساعة ٢:٣٠ من صباح يوم غد الثلاثاء موعد وصول الطائرة الخاصة.