الغذاء والدواء :تم إتلاف 100 الف بيضة فاسدة

وطنا اليوم-عمان:قال مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات إنه تم اتلاف 100 الف بيضة فاسدة من اصل 300 الف حتى اليوم الاثنين.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من 14 شخصا للبحث عن البيض الفاسد في مستودعات اربد والزرقاء وعمان.

وتابع: أنه المؤسسة تتحفظ على 300 ألف بيضة متحفظ عليها لغايات فحصها، مشيرا إلى أنه اذا كانت صالحة سيتم ارجاعها الى السوق المحلي.