الشعب الفلسطيني يعرض على ترمب 100 مليار دولار

وطنا اليوم-عمان:تتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسالة من الشعب الفلسطيني الى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعرضون فيها عليه 100 مليار دولار مقابل ترحيل الصهاينة وتوطينهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب الناشطون: "عرض من الشعب الفلسطيني على السيد ترمب - رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.. نحن ابناء الشعب الفلسطيني، نعرض عليكم 100 مليار دولار لمدة عشر سنوات مقابل ترحيل الصهاينة من فلسطين و توطينهم بالولايات المتحدة الامريكية... ولتسديد هذا المبلغ سوف يدفع كل فلسطيني 7.7 دولار شهريا لمدة عشر سنوات. ولذا فأننا سنأخذ على انفسنا عهدا ان نتوقف عن التدخين كل يوم جمعة من كل اسبوع ولمدة عشر سنوات للوفاء بتسديد المبلغ. ننتظر رد سيادتكم. عنوان الشعب الفلسطيني معروف لديكم.".