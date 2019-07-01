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إلزام محلات الذهب بالأردن بتسجيل أسماء المشترين
وطنا اليوم-عمان: ألزمت التعليمات المعدلة لتعليمات ترخيص محال صياغة الحلي وبيع المجوهرات لسنة 2019، أصحاب تلك المحال بتسجيل أسماء الأشخاص الذين يبيعون ويشترون المجوهرات من محالهم.
وباشتراط مراعاة السرية، ألزمت التعليمات أصحاب المحال بتسجيل كميات المجوهرات المشتراة أو المباعة، وتواريخها، وكل ما يتعلق بعملية البيع أو الشراء، على أن تُحفظ هذه البيانات مدة لا تقل عن 5 سنوات.
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