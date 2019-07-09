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بعيداً عن دعسة الديزل .. 4 الاف دينار راتب مدير عام رؤية عمان
وطنا اليوم-عمان:بعيداً عن التصريحات والبيانات التي انطلقت من أمانة عمان يوم أمس حول تعطل أول حافلة من حافلات " باص عمان " بعد ساعات من انطلاقتها تحت رعاية رئيس الوزراء د. عمر الرزاز ، والتبرير أن سبب العطل هو غسيلها بطريقة خاطئة ما أدى إلى تعطل "دعسة الديزل” في الحافلة، والتوقف خلال عملها على الخط، ولن نقف عند هذا التبرير الغير مقنع ، وسننتظر فصل الشتاء القادم وما تشهده العاصمة عمان من أمطار غزيره ، ضارعين لله ان تكون الحافلات قادره على مقاومة الظروف الجوية وان لا تصاب " دعسات الديزل " بأذى .
كما لن نخوض بالحديث حول تنسيب لجنة التخطيط المالي والتنمية الاقتصادية بالموافقة على قيام أمانة عمان باقتراض مبلغ (30) مليون دينار من بنكين لغايات تمويل موازنة الأمانة لعام 2019.
ولكن ما نود الحديث به والموجه لرئيس الوزراء د. عمر الرزاز هو كيف تم تعيين الرئيس التنفيذي / المدير العام لشركة " شركة رؤية عمان للنقل " المملوكة لأمانة عمان براتب شهري مقداره 4 الاف دينار .
حقنا نعرف يا رئيس الوزراء... متى يتم تطبيق نظام التعيين على الوظائف القيادية بشفافية وعدالة في عهد حكومتك ؟
حقنا نعرف يا رئيس الوزراء... متى يتم منع الاستثناءات في التعيين ، واعتماد الأحقية والكفاءة وإتاحة المنافسة بين الجميع على إشغال مثل تلك الوظائف في عهد حكومتك .
حقنا نعرف يا رئيس الوزراء... متى تقوم حكومتك بتعزيز الشفافية لزيادة ثقة المواطنين في قراراتك بتعيينات الوظائف القيادية.
ومن باب حقنا نعرف ،،حقك تعرف يا رئيس الوزراء أن المدير العام /الرئيس التنفيذي لشركة " رؤية عمان " المهندس حمزة الحاج حسن هو من تم إقالته من منصب مدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية في نهاية عام 2016 ، ثم أعيد بصورة مفاجئة وغير متوقعة بقرار أثار الرأي العام الأردني ، عندما اتخذ مجلس إدارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية القرار رقم 591 /7/2018 والذي تضمن الموافقة على تعيين " المهندس حمزة الحاج حسن " مديراً عاما للمناطق التنموية اعتبارا من تاريخ 18/7/2018 براتب شهري مقداره 3000 دينار وتخصيص سيارة وسائق وهاتف خلوي شريطة تنازله عن القضية المقامة منه على المجموعة الاردنية للمناطق التنموية والمناطق الحرة وإسقاط حقه بهذه الدعوى حسب الأصول .
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