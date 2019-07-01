100 طفل يراجعون عيادة القلب في البشير أسبوعياَ

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير مستشفى النسائية والأطفال في مستشفى البشير الدكتور عصام الخواجا أن عدد الأطفال الذين يراجعون عيادة مرضى قلب الأطفال في المستشفى يبلغ أسبوعيا ما بين 80 إلى 100 طفل.

وقال الخواجا: إنه يتم إدخال ما بين 4 إلى 5 حالات يوميا من الأطفال إلى المستشفى نتيجة إصابتهم بتشوهات خلقية في القلب أو بأمراض تتعلق بالقلب.

وأوضح الخواجا أن أعمار الأطفال الذين تتعامل معهم مستشفيات وزارة الصحة ضمن فئة الأطفال هي من عمر يوم لغاية 13 عاما، في حين أن منظمة الصحة العالمية عرف سن الأطفال هو من يوم لغاية 18 عاما.

وأشار إلى أن الأطفال الذين يبلغون أكبر 13 عاما يراجعون عيادات القلب للكبار في مستشفيات وزارة الصحة لمتابعة حالاتهم وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية لهم.

تصريحات الخواجا جاءت قبل إنعقاد الملتقى الدولي الأول لأمراض القلب عند الأطفال في الأردن والذي ينظم برعاية وزارة الصحة في مستشفى البشير في الرابع من الشهر الجاري.