 وطنا نيوز -120 دينار توقف شركات التخليص مطار الشحن عن العمل
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120 دينار توقف شركات التخليص مطار الشحن عن العمل
التاريخ : 01-07-2019 11:50:19 المشاهدات: 1441

وطنا اليوم-عمان:  توقفت شركات التخليص العاملة في مطار الملكة علياء الدولي "الشحن” عن العمل اليوم احتجاجا على قرار مجموعة المطار فرض رسوم بقيمة ١٢٠ دينار سنويا بدل رسوم اصطفاف للشركات.
وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة” إن الشركات تعتبر نفسها جزء من مجموعة المطار وواجبها تأمين مكان اصطفاف لمركبات الموظفين من دون مقابل”.
وأشار ابوعاقولة إلى أن الشركات لن تعود إلى ممارسة عملها الا بعد العودة عن القرار.

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