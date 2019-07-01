الرئيسية | محليات مكاتب السفر تصعد وتعقد مؤتمراَ صحفياَ اليوم

وطنا اليوم-عمان: قال مصدر مطلع أن جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر ستعقد اليوم مؤتمرا صحفيا تعلن خلاله التصعيد واللجوء الى الاعتصام بداعي ان وزارة السياحة والاثار وهيئة تنشيط السياحة لم تتجاوب مع مطالب الجمعية.

وبين المصدر في تصريح الى أن خيار الاعتصام يأتي خطوة ثانية من التصعيد بعد ان كانت اعلنت الجمعية تعليق جميع انشطتها مع الوزارة والهيئة.

وبحسب المصدر، فان قرار الجمعية المزمع اتخاذه اليوم يأتي بعد عدة محاولات واجتماعات كانت اجرتها الجمعية مع الجهات المعنية، الا ان الجمعية لم تلمس اي جدية من قبل وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بتنفيذ المطالب على حد قول المصدر.

وكانت جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر أعلنت أخيرا تعليق عضويتها بكافة الفعاليات والاشتراك بالمعارض وورش العمل واللجان المشتركة مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة احتجاجا على اقدام وزارة السياحة والآثار على حل مشاكل القطاع خصوصا ملف النقل السياحي والتعديل الأخير على النظام، كما ان الأمور العالقة مع هيئة تنشيط السياحة حول النظام المعدل والصادر أخيرا لم تؤخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجمعية حولها وتم أقرارها دون الرجوع للهيئة العامة، إضافة إلى عدم رضا الجمعية عن التشكيلة الاخيرة لمجلس إدارة الهيئة وفقا لما جاء في البيان، فيما طلبت وزيرة السياحة والاثار مجد شويكة خلال لقائها الاخير مع رئيس واعضاء الجمعية التريث واعطاء مهلة لدراسة المطالب.

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