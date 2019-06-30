سخرية مره من إختفاء مليون بيضة فاسدة بالأردن

وطنا اليوم-عمان:عمليا كادت الحكومة الاردنية ان تطالب المواطنين بالبحث عن مليون بيضة فاسدة في كل مكان.

جهة ما اعلنت مساء الاحد ان السلطات التي تلاحق من خمسة ايام شحنة بيض فاسدة إكتشفت بعد حملة تفتيش شملت كل مناطق المملكة نحو 40 الف بيضة فاسدة من اصل مليون يتم البحث عنها.

المشهد كان مثارا لسخرية الاردنيين على منصات التواصل الاجتماعي وسط دعوات للبحث في بطون المواطنين او العودة لموائد شهر رمضان المبارك وسط ا عتقاد بان البيض الفاسد تم تسريبه للاسواق ... سلطات الرقابة شكلت فعلا طاقما أمنيا للبحث عن مخازن البيض المشتبه بفساده .

وكان مدير الرقابة على الغذاء والدواء هايل عبيدات قد حذر علنا المواطنين من شراء اي منتجات من العروض التجارية قبل التوثق من حصولها على ترخيص مسبق ابتكر حديثا للموافقة على عروض الاسعار المنخفضة.

حصل ذلك طبعا بعد تدافع شهير لالاف المواطنين داخل أحد المولات التجارية على اطباق بيض منخفضة السعر.

لا يوجد ادلة على علاقة مشهد التزاحم على البيض الرخيص بقصة البحث عن مليون بيضة فاسدة التي تشغل الرأي العام الاردني حالا خصوصا على مستوى التواصل الاجتماعي بصورة صاخبة لا تقل متابعة عن قضية كازخستان والاعتداء فيها على مهندسين أردنيين.

السلطات الرقابية كانت قد اعلنت بانها تبحث حاليا في المملكة عن شحنة بيض رفضت دولة مجاورة عبورها لأسواقها ثم اختفى اثرها في الاسواق.

الى ذلك قالت الحكومة عبر منصتها الرسمية #حقك_تعرف انه لا يوجد اي جهة رقابية يمكن ان تؤكد العدد المحتمل للببيض الفاسد في الأسواق مؤكدة ان فرق المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعمل في جميع المحافظات لمتابعة والتأكد من سلامة البيض المعروض.

وقالت المنصة أنه تم اتلاف 60 الف بيضة وحجز 80 الف اخرى لغايات الإتلاف بعد التأكد من الفحوصات الخاصة بها

وبعضهم قال على منصات مواقع التواصل الاجتماعي:

@ammar4109

وزير الزراعه : مليون بيضه فاسده موجوده في مستودعات غير معلومه وكوادرنا تبحث عنها.

ومكيفين البيض صار ٨٩ قرش بسامح مول

بدكم تلاقوهن .. دوروا بثلاجات المواطنين اذا ما زلطوهن اصلا

بمعنى آخر السلطات قررت بان الشحنة وقوامها مليون بيضة قد لا تكون صالحة للإستهلاك البشري .

وإنطلقت فعلا عملية البحث عن المليون بيضة وسط موجة سخرية سياسية عاتية على منصات التواصل.

Mohammad majali

كل واحد يدير باله على بيضاته

ترى في مليون بيضة فاسدة

لو قسمناها على 2 بطلع عدد الفاسدين في البلد

@Mohdmalkawi2

مواطن بوكل الزلط؛كل اشي خربان حوّل على الأردن والشعب بفرمه وبدون أي حالات تسمم شو هالمناعة اللي عند الشعب .

في مليون بيضة فاسدة بس ما بنعرف صاحبهم كيف زبطت معهم هيك؟

شو قصة الشعب نايم شو صاير مع الشعب الأردني وبعدين مع الخنوع والذل

حملات التفتيش تشمل مستودعات بالعشرات في مختلف المحافظات والبيض المكتشف تركز في شمالي المملكة حتى الان.

ونحو 950 الف بيضة لاتزال متوارية عن الانظار لكن الحكومة تعلن رسميا انها برسم مطاردتها.











