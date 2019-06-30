 وطنا نيوز -الأردن يطبق الاعتقال الإلكتروني على المتهمين بدل التوقيف
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الأردن يطبق الاعتقال الإلكتروني على المتهمين بدل التوقيف
التاريخ : 30-06-2019 08:55:13 المشاهدات: 1605

وطنا اليوم-عمان:كشف وزير العدل بسام التلهوني، الأحد، أن الوزارة بصدد تطبيق "السوار الإلكتروني" بدلا من اجراءات التوقيف الإداري.
وأكد التلهوني، خلال استضافته في برنامج الأردن هذا المساء عبر التلفزيون الاردني، الذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة، أنه تم الانتهاء من الاجراءات والتشريعات التي تسمح بتطبيق "السوار الإلكتروني"، مشيرا الى أنه لم يتبقى في المسألة سوى التمويل.

ولفت إلى أن مسألة السورة إلكترونية قابلة للتنفيذ، منوها إلى استخدامها في بعض الدول المجاورة.
وقال التلهوني، إن الوزارة دشنت خدمة جديدة عبّر موقعها إلكتروني ما يسمى بـ"المزاد إلكتروني" الذي يسمح للمواطن ببيع مركبته المحتجزة بأعلى سعر ممكن، مضيفا أنه يتم إرفاق تفاصيل كافية مع صور لكل مركبة على الخدمة الجديدة.
واستطرد إلى أن الوزارة اطلقت 20 خدمة إلكترونية خلال العام الماضي، لافتا أن الوزارة ستطلق 20 خدمة إلكترونية أخرى خلال العام الحالي.
وأضاف، أن الوزارة دشنت تطبيق على الأجهزة الخلوية يسمح للمواطنين بتتبع المطالبات المالية بحقه، والمحاكم المطلوب إليه.
ونوه إلى أن الوزارة قامت بتحويل 140 مليون دينار إلكترونيا لأرصدة المواطنين في البنوك دون الحاجة إلى لمراجعة المحاكم.


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