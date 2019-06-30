|
مهم للأردنيين من الضريبة بشأن نظام الفوترة
وطنا اليوم-عمان:أكد مصدر في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن تطبيق نظام الفوترة الزامي لكل من يتجاوز نشاطه التجاري او الصناعي ٧٠ الف دينار.
وبين المصدر أن الدائرة ستتلقى الشكاوى من خلال أرقام شكاوى الدائرة بالاضافة إلى أن الدائرة ستعلن عن أرقام للخط الساخن وعبر موقعها الالكتروني من قبل المستهلكين، مبينا أن الدائرة ستعمل على التحقق من تلك الشكاوى ليصار إلى محاسبة الغير ملتزمين ومن يمتنع عن تزويد الفاتورة الضريبية للمستهلك.
ونوه المصدر المستهلكين الى ضرورة طلب الفاتورة الضريبية عند شراء أي سلعة او تلقي أي خدمة من قبل مزوديها.
وبين المصدر أن نظام الفوترة هدفه المساواة والعدالة الضريبية ومنع التهرب الضريبي الذي تسبب في خلق تشوهات كبيرة في الاقتصاد الوطني.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|