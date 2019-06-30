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سفير كازخستان خلال لقائه نقيب المهندسين..سنؤمن الحماية للمهندسين قبل عودة العمل لموقع الاعتداء
وطنا اليوم-أكد السفير الكازخستاني لدى المملكة حيدرة بيك عودة الهدوء لموقع العمل الذي حدث فيه الاعتداء على المهندسين والعرب وان جميعهم موجودين في منطقة آمنة موزعين على فنادق ومنازل في منطقة تبعد 400 كلم عن المدينة التي وقع فيها الاعتداء.
واكد خلال استقباله نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي ظهر اليوم على عمق العلاقات بين البلدين وحرص جمهورية كازخستان على تطويرها وتنميتها.
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