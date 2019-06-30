سفير كازخستان خلال لقائه نقيب المهندسين..سنؤمن الحماية للمهندسين قبل عودة العمل لموقع الاعتداء

وطنا اليوم-أكد السفير الكازخستاني لدى المملكة حيدرة بيك عودة الهدوء لموقع العمل الذي حدث فيه الاعتداء على المهندسين والعرب وان جميعهم موجودين في منطقة آمنة موزعين على فنادق ومنازل في منطقة تبعد 400 كلم عن المدينة التي وقع فيها الاعتداء.

واكد خلال استقباله نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي ظهر اليوم على عمق العلاقات بين البلدين وحرص جمهورية كازخستان على تطويرها وتنميتها.

وعبر عن اعتزازه وفخره بالمهندس الأردني وبدوره في مسيرة التنمية الشاملة في كازخستان.

وأشار السفير ان العمل سيعود للموقع في الأيام القادمة وان الحكومة ستؤمن الحماية الكاملة للمهندسين والعاملين فيه قبل كل شيء.

ومن ناحيته أكد م. سمارة اعتزازه بدور المهندس الأردني في التنمية التي تشهدها كازخستان وسعيها لتطوير العلاقات بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بالعمل الهندسي والاستشاري.

وعبر عن استياء النقابة والقطاع الهندسي الاردني كله لما جرى من اعتداء على المهندسين الاردنيين والعرب ، مطالبا بتوفير الحماية لهم ومحاسبة المعتدين.

وأشار م.الزعبي أن السفير عرض عقد لقاء مع النقابة لبحث سبل التعاون والاستفادة من الخبرات والكفاءات الهندسية الأردنية متعهدا بعدم تكرار حادثة الاعتداء على الاراضي الكازاخستانية .