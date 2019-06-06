باص عمان من اول غزواته كسرت عصاته

وطنا اليوم-عمان:تحولت انطلاقة الشركة صباح اليوم على شارع الاستقلال الى ازمة خانقة بعد اغلاق الباص المتعطل مسرب الطريق على شارع الاستقلال .

وتظهر الصور قيام ونش ادارة السير وهو يقوم بسحب الحافلة الجديدة من الشارع بعد تعطلها وتسببها باغلاق الطريق واحداث ازمة مركبات خلفها .

وكانت امانة عمان قد اطلقت الخدمة صباح اليوم على 23 مسارا ، ووعدت سكان عمان بخدمة نقل بحافلات حديثة ومهيئة لطرق وشوارع عمان ومواعيد وصول وانطلاق ثابته ،وانفقت حوالي 16 مليون دينار على شراء 135 حافلة تركية الصنع ،من موديل 2018 وقالت انها الافضل في العالم وانها ستوفر خدمة نقل مثلى .

ولم يصدر عن الشركة او الامانة اي تعليق على اسباب تعطل حافلتها وكيفية عمل الصيانة لها لكونها حديثة وتشملها عقود الصيانة كما اعلنت الامانة في سياق مدحها لهذه الحافلات بالرغم من العديد من علامات الاستفهام حول قدرة هذه الباصات على مواجهة طبوغرافية عمان الصعبة والمتمثلة في الارتفاعات الكبيرة والانحدارات وان هذه الحافلات غير مهيئة للتعامل مع مثل هذه الطرق.

وهنا تثور الاسئلة حول عطاء شراء الحافلات والشروط التي تضمنتها والضمانات والشركة الموردة وكيفية التعاطي مع هذا المشروع ؟؟؟

وبينما كان باص عمان متعطلا على شارع الاستقلال كان رئيس الوزراء يشيد بهذا المشروع وما سيقوم به من خدمة مميزة وتعميمها على باقي المحافظات ، ولا ندري ما هو رأيه بعد ان يشاهد تعطل حافلات الشركة باص عمان وتعطل مصالح المواطنين الذين لم يكملو طريقهم بسبب هذا التعطل وعدم توفير حافلة بديلة لاستكمال خط سيرهم ؟؟؟

وهل سيتابع قضية تعطل حافلات جديدة لم تعمل سوى لساعات قليلة ومعرفة اسباب التعطل وما مدى صدق توقعات البعض بعدم قدرة الحافلات على التعامل مع طرق عمان ؟؟؟