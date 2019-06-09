الأردن يطالب كازاخستان بتحقيق رسمي

وطنا اليوم-عمان:استقبل أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السّفير زيد اللوزي السيد AIDARBEK TUMATOV السّفير المعين لجمهورية كازاخستان لدى البلاط الملكي الهاشمي، حيث تسلم السفير اللوزي نسخة من أوراق اعتماده كسفيراً لبلاده لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

وتمّ أثناء اللقاء الذي حضره مدير إدارة الشؤون القنصلية في الوزارة السّفير عاهد سويدات بحث آخر تداعيات الحادثة التي تعرض لها مجموعة من المهندسين الأردنيين العاملين في جمهورية كازاخستان، حيث أكدّ سفير كازاخستان بأن بلاده تكن كل التقدير والاحترام لقيادة وشعب المملكة وتحرص على تطوير ورفع مستوى هذه العلاقة وعلى مختلف الصعد.

وطلب السفير اللوزي من السفير المعين توضيح حقيقة الحادث وأسبابه للرأي العام في بلاده، وأن لا صلة أو علاقة بين هؤلاء المهندسين الذين يقومون بأداء عملهم بكل تفان ومهنية وبين المسبب الرئيس لإثارة الرأي العام على خلفية قضية أخلاقية. كما تمّ الطلب من السّفير أن ينقل قلق واهتمام قيادة وحكومة المملكة على سلامة رعاياها وضرورة تأمين الحماية الضرورية اللازمة درءاً لأية تداعيات لا يحمد عقباها. وأن يكون هناك تحقيق رسمي بأسباب وتداعيات ماجرى من أجل حفظ حقوق المهندسين الأردنيين.

وأبدى السفير توماتوف تفهم بلاده واعتذارها عما جرى، ووعد بنقل قلق واهتمام الجانب الأردني إلى حكومة بلاده لاتخاذ التدابير اللازمة وبالسرعة الممكنة. هذا وقد أكدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة بأن السفير الأردني في كازاخستان يوسف عبد الغني وصل إلى مكان وقوع الحادثة مع المواطنين الأردنيين والتقى بهم وتأكد بأنهم جميعاً بخير وأنه تم تأمينهم جميعاً في فندق يخضع لحماية السلطات الأمنية الكازاخية. كما أكد السفير في كازاخستان بأن مقاطع الفيديو والصور التي تم تبادلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحالات الاعتداء على موظفي الشركة لا تعود على الإطلاق للمواطنين الأردنيين، وأنه في حال رغب مواطنينا العودة إلى المملكة فإن الوزارة ستقوم بتأمين عودتهم وبالسّرعة الممكنة بالتنسيق مع السّلطات الكازاخية وإدارة الشركة التي يعملون بها مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحفظ حقوقهم الوظيفية.

هذا وسيعقد يوم غد الاثنين اجتماع امني موسع في كازاخستان بحضور سفيرنا هناك يضم مسئولي الشركة والجانب الأمني والقضائي الكازاخي للوقوف على مجريات التحقيق، وان سفيرنا سيؤكد خلال الاجتماع على أربعة قضايا؛ توفير الحماية الأمنية لأبنائنا هناك، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار هذا الحادث في مواقع عمل الاردنيين، وان يسمح لسفارتنا بالاطلاع بشكل مستمر على مجريات التحقيق، وان يتم صون كافة حقوق العاملين الأردنيين الذين تضرروا جراء الحادث.

وأكد القضاة ان مركز عمليات الوزارة و خلية الأزمة في سفارتنا هناك مستمرتان بالتواصل مع كافة الأردنيين العاملين للاطمئنان على أوضاعهم وتأمين احتياجاتهم. وأضاف بان مراكز العمليات في الوزارة قد استقبل ما يزيد عن 120 اتصالاً من ذوي الأردنيين وتم طمأنتهم عن ذويهم. وطلب مجددا في حال توفر أية معلومات تتعلق بإصابة مواطن أردني هناك التواصل الفوري مع السفارة الأردنية في كازاخستان أو مع مركز العمليات في وزارة الخارجية هاتف 00962795497777 وعلى مدار الساعة.