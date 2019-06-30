الرئيسية | محليات تكية ام علي تعقد اجتماعها العادي الحادي عشر للهيئة العامه

وطنا اليوم - عمان



عقدت تكية أم علي يوم أمس اجتماعها العادي الحادي عشر للهيئة العامة، برئاسة دولة السيد طاهر المصري (النائب الأول لسمو رئيس مجلس الإدارة) بحضور أعضاء الهيئة العامة ومندوب وزارة التنمية الاجتماعية والمدقق الخارجي المعين، وقد تم استعراض التقريرين المالي والإداري للسنة المنتهية 2018 والقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية 2018 وتم إقرارهما.



وقد بين التقرير المالي والإداري نسب النمو في الإيرادات والتي بلغت 11% عن عام 2017 بحيث بلغت أعداد الأسر التي تلقت الدعم الغذائي الشهري 30,000 أسرة شهرياً في كافة محافظات المملكة.



وقد تم استعراض الاستراتيجية العامة لتكية أم علي والتي تم تطويرها للسنوات القادمة 2019-2021 والتي تضمنت 4 أهداف استراتيجية وهي تعزيز مساهمة تكية أم علي في مكافحة الجوع في الأردن وتعزيز قدرات وخدمات تكية أم علي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة وريادة المسؤولية الاجتماعية.



واختتم دولة طاهر المصري الاجتماع بشكر الحضور بما فيهم؛ الإدارة التنفيذية والهيئة الإدارية والهيئة العامة، وأكد أن تكية أم علي مستمره في عملها الخيري لإطعام الفقراء بهمة رئيس مجلس الإدارة (سمو الأميرة هيا بنت الحسين حفظها الله)، والقائمين عليها في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله .

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