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بحّارة الرمثا : اجراءات الجمارك تربك اعمالنا
وطنا اليوم-عمان:نفذ العشرات من العاملين على خط الأردن - سوريا 'البحارة' اعتصاماً صباح اليوم الاحد، في لواء الرمثا بمحافظة إربد، وذلك احتجاجاً على الإجراءات التعقيدية التي تقوم بها إدارة الجمارك.
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