 وطنا نيوز -بحّارة الرمثا : اجراءات الجمارك تربك اعمالنا
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بحّارة الرمثا : اجراءات الجمارك تربك اعمالنا
التاريخ : 30-06-2019 12:28:12 المشاهدات: 1513

وطنا  اليوم-عمان:نفذ العشرات من العاملين على خط الأردن - سوريا 'البحارة' اعتصاماً صباح اليوم الاحد، في لواء الرمثا بمحافظة إربد، وذلك احتجاجاً على الإجراءات التعقيدية التي تقوم بها إدارة الجمارك.
وقال المعتصمون، ان اجراءات الجمارك على معبر جابر، تسببت بارباك اعمالهم، مطالبين تسهيل اجراءات التفتيش وتسريعها والتي بسببها يقضون أربعة ايام داخل الحدود بين الأردن و سوريا، بالاضافة الى فتح مسارب جديدة للتفتيش لاستيعاب الأعداد الكبيرة داخل الحدود


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