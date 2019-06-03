الرزاز للأردنيين: بكفي أقساط للسيارات واستخدموا باص عمان

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الكادر الحكومي سيقوم باستخدام "باص عمان".

وأضاف الرزاز خلال اطلاقة أولى رحلات "باص عمان"، الأحد، أن هذا الباص هو نقلة نوعية مميزة في قطاع النقل العام بالأردن.

وأشار إلى أن هذا الباص من أحد بدائل النقل المهم للمواطن الأردني، التي تسهل عليه الوصول إلى عمله بكل سهولة ويسر.

وقال الرزاز: "يكفينا ازدحام.. يكفينا مواطن راتبه 350 دينار يضطر يدفع قسط سيارة 200 دينار حتى يستطيع الوصول إلى عمله".

يشار إلى أن "باص عمان" يعمل بإمكانيات حديثة من حيث طريقة الدفع التي ستكون إلكترونية بالاعتماد على بطاقات الدفع القابلة لإعادة الشحن، والتي يمكن الحصول عليها من نقاط البيع المنتشرة، كما يتم إعادة شحنها بسهولة وبسرعة من نقاط مختلفة أيضاً.

وأعلنت الامانة أن الخدمة خلال الشهر الأول من خلال شراء بطاقة بقيمة دينارين، يتوافر فيها رصيد بقيمة دينار واحد، بحيث ستكون كلفة الرحلة قرشا واحدا فقط ليتسنّى للمواطنين شراء البطاقات والتحضير لشحنها والاعتياد عليها، مع العلم بأنه لن يتم استخدام النقد المباشر على الباص نهائياً.