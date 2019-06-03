الأمانة تطلق ثورتها الجديدة في قطاع النقل باص عمان

وطنا اليوم-عمان:أطلق رئيس الوزراء د. عمر الرزاز صباح اليوم خدمة باص عمان والتي تشمل تشغيل 135 حافلة نقل جديدة لمناطق مختلفة في العاصمة.

واعلن أمين عمان - رئيس مجلس إدارة شركة رؤية عمّان للنقل الدكتور يوسف الشواربة عن إطلاق وتشغيل " باص عمّان ويشمل 135 حافلة نقل هي المرحلة الأولى للمشروع وستغطي 55 وجهة عبر 23 مساراً.

وستغطي المرحلة الأولى ( 11 منطقة تابعة للأمانة من أصل 22 ) هي ( المدينة ، العبدلي ، بسمان، طارق، أبو نصير، شفا بدران، صويلح، الجبيهة، تلاع العلي، النصر، ماركا ) من خلال ( 135 حافلة 52 منها كبيرة بسعة 59 راكب و 83 حافلة متوسطة بسعة 42 راكب).

وسيتم وفقا لمخططات التوسع إضافة وتجهيز باصات جديدة من خلال عطاءات دولية لتأمين 150 حافلة جديدة و ستبدأ العمل بنهاية العام 2020 بحد أقصى لتغطية 34 مساراً جديداً.

ويتسم باص عمان بالانتظام والتتابع وسيغطي المحطات الرئيسية للعاصمة عمّان (وسط البلد، شرق وشمال عمّان حالياً ) ، وسيتم التشغيل بمعدل 16 ساعة يومياً تبدأ من السادسة صباحاً لغاية العاشرة ليلاً مع توفير نسبة تشغيل أيام الجمع والعطل الرسمية ، فيما كل موقف سيمر عليه الباص من 30-50 مره يومياً.

وتحفيزاً للمواطنين ستكون الخدمة خلال الشهر الأول من خلال شراء بطاقة بقيمة دينارين يتوفر فيها رصيد بقيمة دينار واحد ، بحيث ستكون كلفة الرحلة قرش واحد فقط ليتسنّى للمواطنين شراء البطاقات والتحضير لشحنها والإعتياد عليها ، مع العلم بأنه لن يتم استخدام النقد المباشر على الباص نهائياً.

وأطلقت أمانة عمان، الأحد، أولى رحلات "باص عمان" المرحلة الاولى منه، وتشمل 135 حافلة نقل ستغطي 55 وجهة عبر 23 مساراً.

وقالت الأمانة إن المرحلة الأولى ستغطي (11 منطقة تابعة للأمانة من أصل 22) هي: المدينة، العبدلي، بسمان، طارق، أبو نصير، شفا بدران، صويلح، الجبيهة، تلاع العلي، النصر، ماركا، من خلال: 135 حافلة 52 منها كبيرة بسعة 59 راكبا و83 حافلة متوسطة بسعة 42 راكبا.

ويعمل "باص عمان" بإمكانيات حديثة من حيث طريقة الدفع التي ستكون إلكترونية بالاعتماد على بطاقات الدفع القابلة لإعادة الشحن، والتي يمكن الحصول عليها من نقاط البيع المنتشرة، كما يتم إعادة شحنها بسهولة وبسرعة من نقاط مختلفة أيضاً.

وأعلنت الامانة أن الخدمة خلال الشهر الأول من خلال شراء بطاقة بقيمة دينارين، يتوافر فيها رصيد بقيمة دينار واحد، بحيث ستكون كلفة الرحلة قرشا واحدا فقط ليتسنّى للمواطنين شراء البطاقات والتحضير لشحنها والاعتياد عليها، مع العلم بأنه لن يتم استخدام النقد المباشر على الباص نهائياً.

وتحوي مواقف الباصات الجديدة شاشات إلكترونية لعرض التوقيت والمسارات سيتم تجهيزها بشكل كامل خلال شهر آب القادم مع الاعتماد على وسائل اتصال حديثة سيتم إطلاقها قريباً مثل تطبيق الهواتف الذكية والموقع الالكتروني لتسهيل الإطلاع على مخططات الرحلات والمواعيد.

ويتسم الباص بالانتظام والتتابع وسيغطي المحطات الرئيسية للعاصمة عمّان (وسط البلد، شرق وشمال عمّان حالياً)، وسيتم التشغيل بمعدل 16 ساعة يومياً تبدأ من السادسة صباحاً لغاية العاشرة ليلاً مع توفير نسبة تشغيل أيام الجمع والعطل الرسمية، فيما كل موقف سيمر عليه الباص من 30-50 مرة يومياً.

ويمكن شحن البطاقة في عدة مناطق شحن في المحطات الرئيسية مثل مجمع المحطة/مجمع الشمال/الجامعة الاردنية/دوار صويلح والجامعة الاسلامية وأماكن أخرى سيتم إضافتها.

وتسعى الامانة الى تشغيل 151 حافلة جديدة ضمن المرحلة الثانية ليصبح المجموع 286 حافلة، بحيث تبدأ العمل بنهاية العام 2020 بحد أقصى لتغطية 34 مساراً جديداً.