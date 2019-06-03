الحكومة تستنفر للبحث عن مليون بيضة فاسدة

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الزراعة والبيئة إبراهيم الشحاحدة إنه تم تشكيل فرق تحقيق للبحث عن مخابئ البيض الفاسد.

وقال الشحاحدة إن فرق التحقيق والبحث مشكلة من وزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء.

مصادر مطلعة أكدت أن مؤسسة الغذاء والدواء شكلت فرق تفتيش للبحث عن شحنة بيض كانت معدة للتصدير إلى الخارج وتم رفضها لعدم مطابقتها لمواصفات تلك الدولة.وحسب المصادر فإن صاحب الشحنة التي تحتوي على مليون بيضة فاسدة يخفيها داخل مستودعات مجهولة المكان، وأن العمل جار على ضبطها قبل أن يتم تسريبها للمستهلك. ورجحت المصادر أن يكون البيض أصابه الفساد بسبب سوء تخزينه.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو يبين مستودعا يحتوي على كميات كبيرة من البيض.