تطورات جديدة حادثة الاعتداء على الأردنيين في كازاخستان

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة إن السفير الأردني في كازاخستان وصل صباح الأحد إلى مدينة "اتراو" للوقوف على حالة المهندسين الأردنيين الذين تعرضوا لاعتداء مجموعة من الكازاخيين على العاملين العرب الذين من ضمنهم عمال أردنيين يوم السبت .

وأضاف القضاة: أنه تم تشكيل خلية أزمة على مدار الساعة داخل السفارة الأردنية في كازاخستان لمتابعة مستجدات القضية والتواصل مع السلطات المعنية في العاصمة الكازاخية.

وجدد القضاة التأكيد على ان خمسة من الأردنيين العاملين في الموقع والبالغ عددهم ١٠٧ اصيبوا إصابات طفيفة خلال الأحداث، وتم نقلهم إلى المستشفى وغادروه بعد تلقي العلاج اللازم، وهم بصحة جيدة.

وشدد القضاة على أن الوزارة تتواصل على مدار الساعة مع شركة المقاولون المتحدون CCC في جمهورية كازخستان وفي عمان لضمان حصول المصابين على جميع حقوقهم.

وكانت وزارة الخارجية كشفت السبت،أن سبب الاعتداء على مهندسين أردنيين، يعملون في كازاخستان جاء بعد خلاف نشب بين مهندس عربي، وآخر من السكان المحليين لمدينة تينجيز الكازاخية تطور إلى اعتداء من قبل الكازاخيين على جميع المهندسين العرب.

وكان نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد قد وجه رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين لاتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان أمن وسلامة المهندسين الأردنيين.