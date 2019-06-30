الرئيسية | محليات العموش ... رؤية ثاقبه وطريق واضح يملأه الامل لتطوير الأحوال المدنيه

وطنااليوم - حمزه المرعب الصقور باشر اللواء المتقاعد الباشا فهد العموش بعد صدور الإرادة الملكية السامية عمله مديرا عاما لإدارة الاحوال المدنية والجوازات.



الباشا العموش والذي تلقى التهاني والتبريكات من مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية بثقة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه باختياره لهذا الموقع لما يتمتع به الباشا العموش من قدرة وكفاءة عالية في العمل والأداء للقيام بمثل هذه المهمة الوطنية .



الباشا العموش بتسلمه مهام هذا الموقع وحديثه لنا بانه بعون الله تعالى سيكون عند ثقة سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وانه يحمل رؤية في التطوير والتحديث وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية نحو مواصلة السعي المستمر للارتقاء بتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين وبما تتواكب مع متطلبات متلقي الخدمة.



وعرف عن الباشا العموش بحبه واخلاصه وتفانه الموصول للقيادة الهاشمية الحكيمة وخدمة الوطن والمواطن للمواقع المهمة التي تقلدها فاننا على ثقة كبيرة بتحمله اعباء المسؤولية تجاه هذه المؤسسة الوطنية من خلال ما سيقوم به في المرحلة القادمة في وضع الخطط التطويرية والاستراتيجيات المهمة لتنفيذ رسالة ورؤية دائرة الأحوال المدنية والجوازات وضمن عمل الفريق الواحد بكافة كوادرها الكفؤة وباستخدام افضل خدمات التقنية المميزة والتي من شأنها ان تقدم أفضل الخدمات المطلوبة وبما تخفف الكثير على المواطنين وتوفير منظومة بيانات أمنه ومتكاملة ومرجعية وطنية وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطن .

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