 وطنا نيوز -الساكت يدعو إلى تشكيل شراكات بين الأردن والعراق ومصر لإعادة إعمار العراق
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الساكت يدعو إلى تشكيل شراكات بين الأردن والعراق ومصر لإعادة إعمار العراق
التاريخ : 29-06-2019 11:49:40 المشاهدات: 1129

ةطنا اليوم-عمان - أكد المهندس عوني الساكت مؤسس ورئيس اتحاد المقاولين العرب الأسبق والقيادي النقابي على أن "الأردن يشكل منطلقا لنشاطات إعادة الاعمار للعراق"، مشيرا إلى أن المملكة "تشكل عمقاً اقتصادياً واستراتيجياً للعراق، كما يشكل العراق في المقابل عمقاً اقتصادياً واستراتيجياً للمملكة".

وقال في كلمته خلال افتتاح المعرض الدولي للبناء والانشاء والصناعات الهندسية تحت عنوان "الأردن والعراق شراكة بناء" الذي أقيم برعاية من رئيس الوزراء د. عمر الرزاز منتصف الأسبوع الماضي: إن المطلوب هو "استمرار تقديم التسهيلات من الجانبين الأردني والعراقي في العمل والانتقال وسهولة حركة انسياب المنتجات والصناعات لكلا البلدين"، داعيا الى تشكيل تجمعات وتآلفات بين الأردن والعراق ومصر لإعادة بناء واعمار العراق.

ودعا م. الساكت إلى "عودة تدفق الدم العربي في عروق وسواعد أبناء أمتنا العربية للنهوض بها وإعادة البناء والاعمار سوياً والوقوف صفاً واحداً أمام التحديات التي تواجهها".

وقال: حان الوقت لإيقاف التعديات على مقدرات الأمة وثرواتها، التي تلحق المزيد من الضرر والظلم بقضاياها، وفي نيل حقوقها المشروعة، في فلسطين النضال، وفي العيش الكريم لكافة مواطنيها.

ونوه مؤسس اتحاد المقاولين العرب الى أن نشاطات البناء والتشييد تستحوذ على ما يقارب 60% من مجمل الاستثمارات الموجهة للتنمية، اضافة إلى تشغيل ما يزيد عن 15% من العمالة الناشطة للشغل، مشيرا إلى أن "كل مليار دولار يصرف في البناء والتعمير يشغّل ما يزيد عن 50 ألف فرصة عمل".


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