 وطنا نيوز -"السياحة" : تحذر المواطنين من المكاتب السياحية الوهمية وتتعهد بتعويض المتضررين
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
"السياحة" : تحذر المواطنين من المكاتب السياحية الوهمية وتتعهد بتعويض المتضررين
التاريخ : 29-06-2019 05:26:49 المشاهدات: 974

وطنا اليوم ـ عمان

لاحقاً لقيام وزارة السياحة والاثار بإغلاق احد مكاتب السياحة والسفر نتيجة لمخالفته فئة الترخيص الممنوحة له وقيامه بإصدار تذاكر طيران لمسافرين وتقاضي مبالغ مالية منهم دون تقديم الخدمات المتعاقد عليها.

تؤكد الوزارة أن التشريعات قد حفظت حقوق المواطنين المتضررين وأنها ستقوم بإجراءات تسييل الكفالة وتعويض المتضررين بما تسمح به قيمة الكفالة، مع ضرورة مراجعة مديرية المهن السياحية في الوزارة أو مديرية سياحة اربد بهذا الخصوص، لإعادة الحقوق لأصحابها وفق التشريعات النافذة.

وتؤكد الوزارة أنها تنشر باستمرار تحذيرات للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام وعلى موقع الوزارة على التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لجمعية وكلاء السياحة والسفر بضرورة التأكد من أن مكاتب السياحة والسفر التي يتعامل معها المواطنون هي مكاتب مرخصة وتقدم خدماتها وفقا للفئة المسموح العمل بها.

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق