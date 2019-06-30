وطنا اليوم ـ عمان

لاحقاً لقيام وزارة السياحة والاثار بإغلاق احد مكاتب السياحة والسفر نتيجة لمخالفته فئة الترخيص الممنوحة له وقيامه بإصدار تذاكر طيران لمسافرين وتقاضي مبالغ مالية منهم دون تقديم الخدمات المتعاقد عليها.

تؤكد الوزارة أن التشريعات قد حفظت حقوق المواطنين المتضررين وأنها ستقوم بإجراءات تسييل الكفالة وتعويض المتضررين بما تسمح به قيمة الكفالة، مع ضرورة مراجعة مديرية المهن السياحية في الوزارة أو مديرية سياحة اربد بهذا الخصوص، لإعادة الحقوق لأصحابها وفق التشريعات النافذة.

وتؤكد الوزارة أنها تنشر باستمرار تحذيرات للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام وعلى موقع الوزارة على التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لجمعية وكلاء السياحة والسفر بضرورة التأكد من أن مكاتب السياحة والسفر التي يتعامل معها المواطنون هي مكاتب مرخصة وتقدم خدماتها وفقا للفئة المسموح العمل بها.