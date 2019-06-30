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تصريح صحفي صادر عن الملتقى الوطني للأحزاب والقوى القومية واليسارية
وطنا اليوم ـ عمان
تتابع جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد بقلق بالغ ما يجري من اعتداء على الحريات العامة وتكريس للعقلية العرفية والامنية من قبل السلطة التنفيذية واجهزتها الامنية في أكثر من موقع ومناسبة، وهذا يدل على أن الحكومة لم تغادر المربع الامني في تعاملها مع ابسط حقوق الانسان في التعبير عن الراي الذي كفله الدستور الاردني، وهي بذلك تمارس مخالفة صريحة تعارض وتخالف الدستور وتعيد البلاد الى عقود من الظلام والاستبداد لا تتناسب مع متطلبات العصر الحديث وتعطل امكانيات البلاد في صيانة وحدة الجبهة الداخلية، والعبور الى فضاءات مواجهة الاخطار الخارجية المحدقة والقادمة على الاردن والمنطقة العربية.
إن ما جرى مؤخرا من ممارسة الاعتقال الامني لمجموعة من الشباب الذين مارسوا حقهم في التعبير والتظاهر والاعتصام، وتم توجيه تهم كيدية لهم بالأساءة لدولة شقيقة، وما جرى للدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية من توقيف وتفتيش ومضايقة على الحدود انما يعبر عن استمرار السلطة التنفيذية في سياساتها الامنية وتكميم الافواه الامر الذي يدينه ويستنكره الملتقى الوطني جملة وتفصيلا، ونحن في هذا الصدد نحذر الحكومة من الاستمرار في هكذا سياسات ونطالبها بالعودة الفورية عنها والالتزام بنصوص الدستور الاردني.
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