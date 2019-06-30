أسماء أعضاء نقابة أطباء الأسنان

وطنا اليوم ـ عمان

فازت القائمة النقابية للتغيير بتسعة مقاعد في مجلس نقابة المكون من عشرة أعضاء، فيما حصد المستقل د.اشرف ابوكركي المقعد العاشر.

وفاز عن قائمة التغيير كل من د.هايل عياش ود.محمد ابوعرقوب ود.خالد مشعل ود.محسن الروسان ود.اية الأسمر ود.احمد الطراونة ود.علام شكري ود.ميس الحياصات بالإضافة لمرشح مركز القدس د.اسماعيل ملحم.

وكان مرشح القائمة الدكتور عازم القومي قد فاز بمركز نقيب أطباء الأسنان بحصولة على 1392 صوتا، مقابل 900 صوتا لمرشح قائمة التطوير د.احمد القادري.