 وطنا نيوز -أسماء أعضاء نقابة أطباء الأسنان
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أسماء أعضاء نقابة أطباء الأسنان
التاريخ : 29-06-2019 05:22:55 المشاهدات: 992

وطنا اليوم ـ عمان

فازت القائمة النقابية للتغيير بتسعة مقاعد في مجلس نقابة المكون من عشرة أعضاء، فيما حصد المستقل د.اشرف ابوكركي المقعد العاشر.

وفاز عن قائمة التغيير كل من د.هايل عياش ود.محمد ابوعرقوب ود.خالد مشعل ود.محسن الروسان ود.اية الأسمر ود.احمد الطراونة ود.علام شكري ود.ميس الحياصات بالإضافة لمرشح مركز القدس د.اسماعيل ملحم.

وكان مرشح القائمة الدكتور عازم القومي قد فاز بمركز نقيب أطباء الأسنان بحصولة على 1392 صوتا، مقابل 900 صوتا لمرشح قائمة التطوير د.احمد القادري. 
 

 


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