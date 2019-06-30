وطنا نيوز -"إعمار إربد" ينتقد التباطؤ في مشروع احياء الوسط التجاري

وطنا اليوم ـ اربد

حث رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار إربد رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة مع عدد من نواب محافظة اربد اليوم السبت المشاريع الحيوية التي تحتاجها المدينة ودعم خطط وبرامج المؤسسة.

ودعا الروابدة بلدية اربد عند تنفيذ الجزء الشرقي من طريق اربد الدائرية ان تأخذ بالحسبان التنظيم النموذجي الذي يسبق العمران خشية عدم القدرة على التعامل مع المشاكل مستقبلا.

وانتقد التباطؤ في مشروع احياء وسط اربد التجاري الذي ما زال في طور الدراسات، موضحا ان التأخير لمرحلة زمنية يعني العودة مجددا لنقطة الصفر في هذا المشروع الذي يستهدف المباني التراثية.

وعرض أمين سر مجلس إدارة المؤسسة المهندس منذر بطاينة اللجان التي انبثقت عن المؤسسة وضمت خبرات فنية وأكاديمية عملت على مدار ثمانية اشهر وانتجت خمسة مشاريع لتقديمها مقترحات للبلدية لتنفيذها.

وعرض رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني للسلبيات التي تؤثر على اداء البلدية في مجال المشاريع والاستثمارات جراء البيروقراطية الادارية التي ما تزال تعطل مشاريع متصلة بالبيئة والطاقة وغيرها.