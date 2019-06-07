وطنا نيوز -"الأمانة" تعرض خارطة مسارات باص عمّان، وتطبيق في منتصف آب

|
"الأمانة" تعرض خارطة مسارات باص عمّان، وتطبيق في منتصف آب
وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور
عرضت أمانة عمان الكبرى السبت خارطة لمسارات باص عمان، فيما أعلنت عن إطلاق تطبيق خاص لاستخدام الباص في منتصف شهر آب.
وقالت الأمانة في تدوينة لها عبر صفحتها على "فيسبوك" اليوم السبت : إن الخريطة أصبحت الآن متوفرة لمساعدة الركاب".
ودعت المهتمين لتنزيل وتحميل الخريطة، عبر زيارة الرابط التالي:
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|