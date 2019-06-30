الرئيسية | محليات الخارجية: الاعتداء على مهندسين اردنيين في كازخستان

وطنا اليوم ـ عمان قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اّلسفير سفيان سلمان القضاة بان مركز عمليات الوزارة يتابع بشكل مستمر من خلال سفارتنا في نور سلطان (أستانا) حادثة اعتداء على مجموعة من المهندسين بينهم اردنيين يعملون لدى شركة المقاولون المتحدون CCC في جمهورية كازخستان.



واوضح القضاة بان سفيرنا في كازخستان ومنذ ان تواردت اخبار الاعتداء، والتي وقعت بمخيم للشركة المذكورة في مدينة تينجيز والتي تبعد عن العاصمة نورسلطان نحو ٢٢٠٠ كيلو متر ، قد طلب بصورة رسمية من السلطات المختصة في كازخستان اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين الحماية الامنية الفورية للمواطنين الاردنيين هناك.



واكد الناطق الرسمي بان السلطات هناك تجاوبت مع طلب السفارة الاردنية وان الامور قد أصبحت الان تحت سيطرت الامن و تم العمل على نقل كافة المواطنين من تلك المنطقة الى منطقة (اتراو) قرب مركز المحافظة.



واكد القضاة ان الاردنيين العاملين في المنطقة هناك بخير و هناك اصابات طفيفة تم توفير العناية الصحية المطلوبة لهم وان السفارة مستمرة بالتواصل مع كافة الأردنيين العاملين للاطمئنان على اوضاعهم وتأمين احتياجاتهم. وطلب في حال توفر أية معلومات تتعلق باصابة مواطن اردني هناك التواصل الفوري مع السفارة الاردنية في كازخستان او مع مركز العمليات في وزارة الخارجية هاتف 00962795497777 وعلى مدار الساعة.

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