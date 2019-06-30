لجنة لتنفيذ التوجيه الملكي السامي بخصوص برنامج التمويل للشباب

وطنا اليوم ـ عمان ـ حمزه المرعب الصقور

استجابة للتوجيه الملكي السامي للحكومة بتطوير برنامج تمويلي متكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تشكيل لجنة توجيهية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير دولة الدكتور رجائي المعشر للبدء بخطوات عمليّة للتنفيذ.

وستضم اللجنة في عضويتها خلال مرحلة الإعداد لإطلاق البرنامج، وزراء الصناعة والتجارة والتموين، الشباب، التخطيط والتعاون الدولي، العمل، ومحافظ البنك المركزي، ومدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض، والرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال، ومدير عام جمعية البنوك.

وستعمل اللجنة خلال مرحلة الإعداد للإطلاق السريع للبرنامج، على وضع إطار ناظم يحدد أسس العلاقة التشاركية مع البنوك الراغبة بفتح نوافذ لهذا البرنامج التمويلي، والفئات المستهدفة، وعملية تأهيل المتقدمين للتمويل من حيث التدريب، وآلية التقدم للبنوك لطلب التمويل، ومعايير التأهل للحصول على القروض.

كما ستعكف اللجنة على إعداد وتنفيذ حملات توعية للتعريف ببرنامج التمويل، الذي سيأخذ طابع التشغيل الذاتي، لتشجيع الفئات المستهدفة من الشباب للاستفادة مما سيوفره البرنامج من فرص تدريب وتمويل تمكنهم من تنفيذ مشاريع منتجة ومستدامة.