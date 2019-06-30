الرئيسية | محليات 5 إلى 6 آبار غاز جديدة تنفذها «البترول الوطنية» في الريشة العام القادم

وطنا اليوم ـ عمان كشف رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول ماهر حجازين أن الشركة ستقوم خلال العام القادم بحفر مابين 5 إلى 6 آبار جديدة، لافتا إلى صعوبة التنبؤ بوجود غاز فيها أو حتى مقدار هذه الكميات في حال وجدت , وأضاف ان الحكم على ذلك يتم بعد الانتهاء من عملية الحفر وعلى ضوء ذلك يجري تقييم البئر إذا وجد فيها الغاز والكميات الموجودة فيه.



ووفق حجازين انه وضمن منطقة امتياز الشركة في حقل الريشة يوجد حاليا 44 بئراً محفورة , وان العمل جارٍ على حفر البئر رقم 45 «الريشة 49» .



ووفق حجازين فان البئر 48 رفع اكتشافه 7 ملايين قدم مكعب من الغاز يومي الأمر الذي رفع كمية إنتاج الشركة من 9 إلى 16 مليون قدم مكعب في اليوم.



وأوضح أن بئر الريشة 49 يبعد 1200م عن البئر السابقة، لافتا إلى أن الشركة هذه السنة بصدد استكمال حفر بئر الريشة 49 ومن ثم البدء في حفر البئر 50 والذي من المتوقع الانتهاء من حفر البئرين 49 و 50 خلال نهاية هذه السنة.



وذكر أن الشركة تلجأ إلى الدراسات السابقة للشركات الأخرى التي أجرتها في المنطقة وان نجاح هذه الآبار يعني أن العمل صحيح وبالتالي فان أي حفر مستقبلي تكون فيه نسبة النجاح عالية.



وبين أن شركة البترول الوطنية تنحصر امتيازاتها ضمن 8000 كيلو متر مربع في منطقة الريشة وهي ضمن (10) مناطق استكشافية في المملكة وان باقي المناطق هي ضمن مسؤولية وزارة الطاقة والثروة المعدنية.



وعن السبب انخفاض الإنتاج في الآبار المكتشفة أرجع حجازين إلى قلة و توقف عملية حفر أبار جديدة تعوض التناقص الطبيعي الذي يحدث في للآبار القديمة بغية الحفاظ على نسب الإنتاج وزيادته.



وبحسب حجازين فأن أخر (11)سنة لم تقم الشركة بحفر أي بئر جديدة لعدم توفر المخصصات المالية الكافية التي تمكن الشركة من حفر آبار جديدة، مشيرا إلى أن العام 2008 شهد آخر بئر تم حفرها الأمر الذي أدى إلى تناقص وصل إلى حدود 7% من الآبار، وأوضح أنه ومن أجل المحافظة على نفس المستوى من الإنتاج لابد من حفر آبار جديدة تعوض هذا الانخفاض في كمية الغاز في الآبار.



وبين أن الاتفاقية بين الحكومة والشركة الوطنية للبترول عند إنشائها في 1996 كانت تقضي أن تقوم الشركة ضمن امتيازها استخراج الغاز وان يكون نصف الإنتاج للدولة والنصف الأخر للشركة.



وقال أن الحكومة منذ 1996 كانت تحدد سعر شراء الغاز من الشركة بأقل من أسعار الأسواق العالمية بمعدل 25الى 30% من سعر الغاز الذي تستورده من الخارج، منوها إلى انه تم تعديل هذه النسبة في العام 2017 الى 70% من معدل سعر الغاز في الأسواق العالمية الأمر الذي ينعكس على عمل الشركة ويسارع في برامجها ورفع موازنتها إلى حوالي 2 الى3 أضعاف الأمر الذي مكن الشركة من البدء في حفر آبار جديدة.



وأوضح أن الإنتاج اليومي الحالي للشركة من غاز الريشة يبلغ 16مليون قدم مكعب وهو ما يشكل 5% من قيمة استهلاك المملكة اليومي والبالغة 330 مليون قدم مكعب من الغاز.

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